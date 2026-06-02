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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Alarmierendes Piepen aus Wohnung

Aurich (ots)

In einem Mehrparteienhaus ertönte in den frühen Montagabendstunden der Alarmton eines Rauchmelders. Anwohner der Von-Bodelschwingh-Straße wählten daraufhin den Notruf. Kurze Zeit später waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich vor Ort, die das lautstarke Piepen in einer Wohnung des Gebäudes verorteten. Mit dem Blick durch ein Fenster stellten die Feuerwehrleute fest, dass die zugehörigen und offenbar leerstehenden Räumlichkeiten nicht verraucht waren. Nachdem ein schadfreier Zugang geschafft werden konnte, wurde der grundlos Alarm schlagende Warnmelder vorgefunden und deaktiviert.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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