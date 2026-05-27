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FW-AUR: Anspruchsvoller Rettungseinsatz nach Verkehrsunfall

FW-AUR: Anspruchsvoller Rettungseinsatz nach Verkehrsunfall
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Aurich-Egels (ots)

In den Dienstagmittagsstunden ist ein Kleinkind im Ortsteil Egels von einem Auto erfasst worden. Der zunächst alarmierte Rettungsdienst forderte sofortige Unterstützung durch die Feuerwehr Aurich an, um die Unfallstelle mit mobilen Sichtschutzwänden abzuschirmen. Während der Heerenkamp umgehend voll gesperrt worden ist, musste auch die angrenzende Egelser Straße kurzzeitig für die Landung des Rettungshubschraubers Christoph 26 auf einem nebenliegenden Feld abgesichert werden. Bei Außentemperaturen von beinahe 30 Grad Celsius bauten die Einsatzkräfte zugleich einen Faltpavillon auf, wodurch der Arbeitsbereich inmitten der Fahrbahn vor der kräftigen Sonneneinstrahlung geschützt wurde.

Die Rettungskräfte, darunter zwei Notärzte, versorgten das Kind gut eine Stunde lang umfassend, bevor es für den Flug in eine Spezialklinik zum Hubschrauber transportiert werden konnte. Für die anschließende Unfallaufnahme der Polizei wurde die Vollsperrung der Straße durch Sperrbaken aufrecht erhalten, die Mitarbeiter des angeforderten Betriebshofs der Stadt Aurich aufstellten. Angehörigen wie auch Ersthelfern ist noch vor Ort seelsorgerische Betreuung angeboten worden. Die eingesetzten Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr kamen im Nachgang mit dem ebenfalls hinzugezogenen Kriseninterventionsteam der Feuerwehr Norden im Gerätehaus an der Fockenbollwerkstraße zusammen, um das Geschehen gemeinsam nachzubesprechen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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