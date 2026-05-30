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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: PKW im Wasser

FW-AUR: PKW im Wasser
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Aurich (ots)

Ein Auto ist in der Nacht zu Samstag in das Auricher Hafenbecken gefahren. Noch bevor zwei Augenzeugen des Geschehens ins Wasser springen konnten, hatte sich der Fahrzeugführer bereits eigenständig befreit und gelangte mit Unterstützung der Ersthelfer wieder an Land. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich rückten daraufhin zum Hafen aus, um die Bergung des Wagens einzuleiten. Augenscheinlich traten keinerlei Betriebsstoffe in die Umgebung aus, sodass auf die Auslegung von Ölsperren verzichtet worden ist.

Um den einige Meter von der Uferkante entfernt liegenden und beinahe vollständig versunkenen PKW mit dem Kran eines Abschleppwagens herausheben zu können, forderten die Feuerwehrleute Unterstützung durch die DLRG-Ortsgruppe Aurich an. Ein Taucher ging kurz darauf in das Hafenbecken vor und befestigte eine Halterung am Fahrzeug, die folglich am Ausleger des Abschleppers angebracht wurde. Gut eine Stunde nach Eintreffen war das Auto schließlich erfolgreich aus dem Wasser geborgen worden. Der Rettungsdienst und die Polizei sind ebenfalls vor Ort gewesen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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