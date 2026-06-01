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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Baustaub verursacht Rauchmelderauslösung

Aurich-Schirum (ots)

Durch den Feueralarm in einem Gewerbebetrieb wurde die Feuerwehr Aurich am Montagnachmittag in das Industriegebiet Schirum alarmiert. Die Brandmeldeanlage des Objektes hatte aufgrund eines aktivierten Rauchmelders ausgelöst. Vor Ort machten die Feuerwehrleute den Grund des Alarms rasch in gegenwärtig durchgeführten Baumaßnahmen ausfindig, bei denen es zu einer Staubaufwirbelung, nicht aber zu einem Feuer gekommen war. Mit erfolgter Rückstellung der Brandmeldeanlage wurde die Einsatzstelle einem Betriebsverantwortlichen übergeben.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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