Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Baustaub verursacht Rauchmelderauslösung

Aurich-Schirum (ots)

Durch den Feueralarm in einem Gewerbebetrieb wurde die Feuerwehr Aurich am Montagnachmittag in das Industriegebiet Schirum alarmiert. Die Brandmeldeanlage des Objektes hatte aufgrund eines aktivierten Rauchmelders ausgelöst. Vor Ort machten die Feuerwehrleute den Grund des Alarms rasch in gegenwärtig durchgeführten Baumaßnahmen ausfindig, bei denen es zu einer Staubaufwirbelung, nicht aber zu einem Feuer gekommen war. Mit erfolgter Rückstellung der Brandmeldeanlage wurde die Einsatzstelle einem Betriebsverantwortlichen übergeben.

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