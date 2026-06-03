Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Tragehilfe zum Rettungswagen

Aurich-Wallinghausen (ots)

Auf Anforderung des Rettungsdienstes rückte die Feuerwehr Wallinghausen am Dienstagabend in den Schafdrift aus. Die Sanitäter benötigten vor Ort Unterstützung, um eine bereits erstversorgte Patientin für die Fahrt ins Krankenhaus aus dem ersten Obergeschoss eines Wohngebäudes zum Rettungswagen zu verbringen. Mit Hilfe eines Tragetuchs gelang es den Einsatzkräften, einen sicheren und zügigen Transport durch das Treppenhaus durchzuführen. Der Einsatz war nach circa 30 Minuten beendet.

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