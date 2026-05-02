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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streitigkeiten bei Familienveranstaltung eskalieren

Weingarten (ots)

Bei einer Familienveranstaltung in Weingarten kam es am Abend des 01.05.2026 zu Streitigkeiten zwischen mehreren untereinander bekannten Personen. Im Rahmen der Streitigkeiten wurde eine Person mutmaßlich mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und verletzt. Die Person musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Aufgrund der zunächst mitgeteilten unklaren Lage vor Ort, insbesondere hinsichtlich der genauen Anzahl der Beteiligten, wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifenwagenbesatzungen aufgesucht. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
Bastian Schulte, PvD

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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