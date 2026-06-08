Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Auslösegrund nicht feststellbar

Aurich (ots)

Zum Schwimmbad am Ellernfeld rückte die Feuerwehr Aurich am Sonntagvormittag aus. Die Brandmeldeanlage des Objektes hatte ausgelöst und dadurch die Alarmierung der Einsatzkräfte herbeigeführt. Bei den Erkundungsmaßnahmen wurde ein aktivierter Rauchmelder im Außenbereich des Bades lokalisiert, ein Schadensereignis ließ sich dort allerdings nicht feststellen. Die Brandmeldeanlage konnte daraufhin in den Überwachungsmodus zurückversetzt und der kurzzeitig unterbrochene Schwimmbadbetrieb wieder aufgenommen werden.

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