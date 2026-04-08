Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Kofferraum auf! Einblick in den Polizeiberuf auf dem Luitpoldplatz in Grünstadt
Grünstadt (ots)
Du suchst einen vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der dir immer wieder Abwechslung bietet? Du spielst mit dem Gedanken, dich bei der Polizei zu bewerben?
Die Polizei Grünstadt öffnet ihren Kofferraum und gibt Einblick in unsere Berufswelt. Unsere Kolleginnen und Kollegen präsentieren euch die Ausrüstung, die wir für unsere Arbeit benötigen und beantworten euch jegliche Fragen rund um den Polizeiberuf.
Die Veranstaltung findet am 13.04.2026, von 14 - 17 Uhr, auf dem Luitpoldplatz in Grünstadt statt.
Kommt vorbei!
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Polizeiinspektion Grünstadt
Kremer, POK'in
Bitzenstraße 2, 67269 Grünstadt
Telefon: +49 6359 9312-0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
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