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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kofferraum auf! Einblick in den Polizeiberuf auf dem Luitpoldplatz in Grünstadt

Grünstadt (ots)

Du suchst einen vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der dir immer wieder Abwechslung bietet? Du spielst mit dem Gedanken, dich bei der Polizei zu bewerben?

Die Polizei Grünstadt öffnet ihren Kofferraum und gibt Einblick in unsere Berufswelt. Unsere Kolleginnen und Kollegen präsentieren euch die Ausrüstung, die wir für unsere Arbeit benötigen und beantworten euch jegliche Fragen rund um den Polizeiberuf.

Die Veranstaltung findet am 13.04.2026, von 14 - 17 Uhr, auf dem Luitpoldplatz in Grünstadt statt.

Kommt vorbei!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Grünstadt
Kremer, POK'in

Bitzenstraße 2, 67269 Grünstadt
Telefon: +49 6359 9312-0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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