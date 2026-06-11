Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Personenrettung nach Unfall auf Hof

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Aurich-Spekendorf (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Ardorfer Straße kam es in den späten Donnerstagnachmittagsstunden zu einem Arbeitsunfall, bei dem sich ein Mann mit einer Heugabel am Fuß verletzte. Um den Patienten nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst für die Fahrt ins Krankenhaus transportfähig zu machen, wurde die Feuerwehr Middels hinzugerufen. In enger Absprache mit den Sanitätern und unter größter Vorsicht entfernten die Einsatzkräfte eine Zinke der Forke mit einem Schneidgerät. Anschließend unterstützten die Feuerwehrleute dabei, den Verletzten mit den vor Ort verfügbaren Mitteln schonend in den Rettungswagen zu verbringen, mit dem der Transport in eine Klinik erfolgte.

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