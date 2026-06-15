Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Truppführer-Lehrgang absolviert

Bild-Infos

Download

Stadt Aurich (ots)

Zehn Teilnehmende aus den Auricher Feuerwehren konnten am vergangenen Samstag die Qualifikationsstufenausbildung zum Truppführer (QS3) erfolgreich abschließen. Mit dem Bestehen der mündlichen wie auch praktischen Leistungsnachweise am Feuerwehrausbildungszentrum des Landkreises Aurich in Georgsheil sind die Absolventen nun dazu befähigt, im Einsatzfall die Verantwortung für einen eigenständigen Trupp zu tragen. Insgesamt drei Wochen dauerte der nun bereits zum zweiten Mal auf Stadtebene durchgeführte Lehrgang an. Die Vermittlung der Lehrinhalte erfolgte in dieser Zeit an jeweils drei Ausbildungsabenden unter der Woche sowie zwei ganztägig versehenen Samstagen, als Ausbilder agierten dabei qualifizierte und erfahrene Mitglieder aus den Auricher Feuerwehren.

Insbesondere während der praktischen Lehrgangsabschnitte profitierten die Teilnehmenden von einer möglichst realitätsnahen Durchführung der Ausbildung. Beispielhaft wurden Inhalte aus den Bereichen Objektkunde und Brandsicherheitswachen in Form einer Begehung ortsansässiger Betriebe oder Veranstaltungsorte anschaulich thematisiert. Neben dem Vorgehen im Löscheinsatz sowie bei der Technischen Hilfeleistung bildeten ABC-Gefahrstoffe, das grundsätzliche Verhalten in Gefahrensituationen, Atemschutz und Unfallverhütung weitere relevante Lehrgangsinhalte. Die Leistungsnachweise wurden abschließend durch Vertreter der Kreisausbildung abgenommen, welche sich von der Festigung des Erlernten bei den angehenden Truppführern überzeugen konnten. Ein weiterer QS3-Lehrgang auf Stadtebene ist für den November dieses Jahres anberaumt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell