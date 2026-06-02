Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sicher unterwegs auf zwei Rädern: Großes Interesse am E-Scooter-Infostand; Angler angegangen: Zeugen gesucht!; Felgen geklaut und Wagen beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? und mehr

Hanau (ots)

1. Geschwindigkeitskontrolle in der Aschaffenburger Straße: Zahlreiche Verstöße geahndet, vor allem Tempoüberschreitungen - Hanau (fg) Am Montag führten Beamtinnen und Beamte des Hanauer Polizeireviers mit Unterstützungskräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz zwischen 9 Uhr und 15.30 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle in der Aschaffenburger Straße durch. Ziel der Kontrolle war die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Im Rahmen der Maßnahme wurden insgesamt 108 Fahrzeuge und 112 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte 89 Geschwindigkeitsverstöße fest. Weitere sieben Verstöße betrafen unter anderem die Gurtpflicht, zusätzlich wurde eine Mängelkarte ausgestellt.

Derartige Geschwindigkeitskontrollen dienen der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. Überhöhte Geschwindigkeit ist einer der Hauptfaktoren bei Verkehrsunfällen mit schweren Verletzungen oder gar Todesfolge. Durch die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit können Reaktionszeiten verlängert, Unfallrisiken verringert und die Schwere von Unfällen deutlich reduziert werden.

Die Polizei Hanau wird auch weiterhin gezielte Verkehrskontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

2. Sicher unterwegs auf zwei Rädern: Großes Interesse am E-Scooter-Infostand - Maintal

(cb) E-Scooter gehören unlängst zum Straßenbild und sind besonders bei jungen Menschen beliebt. Doch mit der steigenden Nutzung steigt auch die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen die Elektrokleinstfahrzeuge involviert sind. Aus diesem Grund luden die Polizeistation Maintal in Zusammenarbeit mit den Ordnungshütern der Stadt Maintal am vergangenen Mittwoch zu einem Informationsstand unter dem Motto "Sicherer Umgang mit E-Scootern" ein.

Auf dem Parkplatz des Braubachcenters in Maintal-Dörnigheim konnten sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher über die sichere und regelkonforme Nutzung der beliebten Fortbewegungsmittel informieren. Im Fokus standen dabei vor allem jugendliche Fahrerinnen und Fahrer sowie deren Eltern.

In persönlichen Gesprächen erläuterten die Ordnungshüter die wichtigsten Regeln rund um den Betrieb von E-Scootern. Thematisiert wurden unter anderem die notwendige Betriebserlaubnis, die Versicherungspflicht mit gültiger Versicherungsplakette, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h sowie das Mindestalter von 14 Jahren. Auch wiesen die Beamten auf das Verbot der Gehwegnutzung, die Gefahren durch Handybenutzung während der Fahrt und die strikten Regelungen zu Alkohol- und Drogeneinfluss hin. Auf das empfohlene Tragen eines Helms und die Bedeutung grundlegender Kenntnisse der Verkehrsregeln wurden die Interessenten ebenfalls hingewiesen.

Interessierte konnten ihr Wissen rund um den sicheren Umgang mit E-Scootern bei einem Quiz testen. Die Ergebnisse zeigten, dass viele Jugendliche bereits über ein solides Grundwissen zu dem Thema verfügen. Gleichzeitig bot das Quiz auch die Gelegenheit, Wissenslücken zu schließen und offene Fragen direkt vor Ort zu klären.

Während der vielen Gespräche schilderten die beiden Schutzfrauen vor Ort, die Polizeihauptkommissarinnen Julia Koch und Silke Rübmann, mit Unterstützung der Mitarbeiter des örtlich zuständigen Ordnungsamtes schwerwiegende Folgen einer unsachgemäßen Nutzung von E-Scootern. Anhand von realen Unfallbeispielen machten sie deutlich, welche persönlichen, strafrechtlichen und finanziellen Konsequenzen Fehlverhalten im Straßenverkehr nach sich ziehen kann.

Aufgrund der positiven Rückmeldung sowie des regen Zulaufs plant das Polizeipräsidium Südosthessen auch in Zukunft Veranstaltungen rund um das Thema E-Scooter, denn Aufklärung und Sensibilisierung sind und bleiben wichtige Bausteine, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

3. Felgen geklaut und Wagen beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? - Maintal

(me) Auf die Felgen eines Mercedes hatten es Langfinger am frühen Montagmorgen abgesehen. Um kurz nach 2 Uhr bockten die Unbekannten den AMG mit F-Kennzeichenschildern offenbar auf, klemmten etwas unter ihn und montierten kurzerhand die vier Felgen des Wagens ab. Da die Konstruktion unter dem schwarzen Auto nicht hielt, entstand zudem ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die in dieser Zeit etwas Verdächtiges in der Friedrichstraße (10er-Hausnummern) beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau (06181 100-123).

4. Mülltonnenbrand verursacht Sachschaden an Holzunterstand: Polizei ermittelt - Gelnhausen

(cb) Vermutlich setzten bis dato Unbekannte den Inhalt einer Papiermülltonne am Montag, zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr, in Brand. Die Mülltonne, die unmittelbar vor einem Kindergarten im Konrad-Schneider-Weg (einstellige Hausnummern) stand, geriet in Brand und zog in der Folge Teile des angrenzenden Unterstandes in Mitleidenschaft. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

5. Angler angegangen: Zeugen gesucht! - Gelnhausen

(fg) Ein 54-Jähriger angelte am Montagabend, kurz nach 19 Uhr, an der Kinzig nahe der Straße "An der Zehntscheune" und wurde im weiteren Verlauf von einem Unbekannten körperlich angegangen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Der etwa 1,75 Meter große Mann beabsichtigte im "Angelbereich" des 54-Jährigen baden zu gehen. Der Angler bat den Unbekannten daher, eine andere Örtlichkeit aufzusuchen. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch, das offenbar mit Faustschlägen endete. Der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis zog sich Verletzungen an der Lippe zu. Der Unbekannte, der etwa 1,75 Meter groß war und ein blaues Badetuch mitführte, machte sich im Anschluss in Richtung Stadtmitte davon. Er hatte eine kräftige Statur, schwarz-graue Haare und trug lediglich eine schwarze Badehose sowie schwarze "Badelatschen". Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

6. Unbekannte Wagenlenkerin stieß mit Fußgänger zusammen und fuhr davon - Steinau an der Straße

(me) Etwa 80 Jahre alt, graue mittellange Haare, beigefarbenes Oberteil: Eine noch unbekannte Wagenlenkerin mit solch einer Personenbeschreibung war am Freitagmittag an einem Verkehrsunfall beteiligt, fuhr nach dem Zusammenstoß aber offenbar davon. Die Dame soll die Brüder-Grimm-Straße (40er-Hausnummern) mit ihrem Auto befahren haben und gegen einen am Straßenrand stehenden Fußgänger gefahren sein. Der 39-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Anstatt anzuhalten, habe die ältere Dame ihre Fahrt fortgesetzt, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen des Unfalls, der sich gegen 12 Uhr ereignete, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei den Ermittlern aus Offenbach.

7. Waschmaschine im Keller brannte - Schlüchtern

(lei) Eine in Brand geratene Waschmaschine hat am frühen Montagabend Feuerwehr und Polizei in die Kurfürstenstraße ausrücken lassen. Vorausgegangen war der Notruf eines Bewohners kurz nach 18 Uhr, als er den Brand im Keller des Wohnhauses bemerkte. Die Feuerwehr löschte das Gerät schnell ab und brachte es ins Freie. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird derzeit auf eine vierstellige Summe geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt Auslöser gewesen sein.

Offenbach, 02.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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