Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach versuchtem Fahrraddiebstahl: Zwei Verdächtige in Tatortnähe vorläufig festgenommen; Jugendlicher hantierte an Motorrad und flüchtete: Zeugensuche!; Wer hat die Kabeldiebe gesehen? und mehr

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Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Nach versuchtem Fahrraddiebstahl: Zwei Verdächtige in Tatortnähe vorläufig festgenommen - Offenbach

(fg) Fahndende Streifenbesatzungen machten am frühen Dienstagmorgen, gegen 1.45 Uhr, zwei Verdächtige im Alter von 16 und 19 Jahren ausfindig und nahmen diese vorläufig fest. Die beiden Offenbacher sollen zuvor versucht haben, zwei mit Schlössern gesicherte Räder in der Senefelderstraße (30er-Hausnummern) zu entwenden. Sie wurden hierbei jedoch von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der folgerichtig die Polizei informierte. Kurz darauf folgte dann die vorläufige Festnahme in Tatortnähe. Die beiden Festgenommenen mussten mit zum Polizeirevier, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Im Anschluss wurden die jeweiligen Erziehungsberechtigten kontaktiert. Die beiden Verdächtigen haben nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Meinungsverschiedenheiten endeten mit blutiger Lippe: Zeugen gesucht - Offenbach

(me) Zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kurze schwarze Haare, dunkle Kleidung: So lautet die Beschreibung eines Autofahrers, der am Montagabend im Rahmen von verbalen Streitigkeiten eine Frau leicht verletzt haben soll. Gegen 20.30 Uhr kam es im Nordring (20er-Hausnummern) zu der Auseinandersetzung, deren Ursprung offenbar im Straßenverkehr lag. In der Folge sei der Beschriebene aus seinem grauen Wagen mit EU-Kennzeichenschildern ausgestiegen und soll eine Glasscherbe in den Innenraum des Autos seines Kontrahenten geworfen und dessen Beifahrerin an der Lippe verletzt haben. Hiernach sei er mit dem Audi in unbekannte Richtung davongefahren. Zeugen des Vorfalls nehmen bitte mit den Beamten aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 Kontakt auf.

3. Geparkter Mazda CX-5 angefahren: Wer hat etwas gesehen? - Offenbach

(me) Etwa 500 Euro Schaden entstanden in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem rosafarbenen Mazda, nachdem ein unbekannter Lenker eines weißen Wagens gegen diesen fuhr. Gegen 22.40 Uhr kam es zu der Kollision auf der Sprendlinger Landstraße (220er-Hausnummer). Der Verursacher habe hierbei beim Vorbeifahren den CX-5 mit OF-Kennzeichenschildern gestreift und sich hiernach in Richtung Innenstadt entfernt. Zeugen des Zusammenstoßes wenden sich bitte an die Beamten des Polizeireviers Offenbach (069 8098-5100).

4. Prävention zum Anfassen: Fahrradcodierung beim Lauterbornfest - Offenbach

(fg) Bei bestem Wetter fand am vergangenen Samstag im Stadtteil Lauterborn das traditionelle Lauterbornfest statt. Die Polizei war mit einer Fahrradcodieraktion vor Ort vertreten und bot interessierten Bürgerinnen und Bürgern somit einen praktischen Beitrag zum Diebstahlschutz an. Die Schutzfrau vor Ort, Polizeihauptkommissarin Sandra Lerner, wurde bei der Aktion von Polizeioberkommissarin Panagiota Schinze (Schutzfrau vor Ort in Offenbach) sowie den Helferinnen des Freiwilligen Polizeidienstes, Sina Al Kahlout und Halime Türkmen, unterstützt. Ziel der Aktion war es, den Diebstahlschutz von Fahrrädern zu verbessern und die Eigentumszuordnung im Falle eines Diebstahls oder Auffindens zu erleichtern. Das Angebot stieß auf großes Interesse und wurde von den Bürgerinnen und Bürgern dankend angenommen. Durch die Fahrradcodierung leistete die Polizei einen wichtigen Beitrag zur Prävention und stärkte zugleich das Sicherheitsgefühl im Stadtteil.

Tipps der Polizei für Fahrradbesitzer:

- Nutzen Sie Angebote zur Fahrradcodierung (Termine werden unter anderem über den WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Südosthessen veröffentlicht; Interessierte gelangen über nachfolgenden Shortlink (https://whatsapp.com/channel/0029Vb3hOsB05MUc7HrFlK26) zum WhatsApp-Channel. - Bewahren Sie den Kaufbeleg und eine aktuelle Fotodokumentation Ihres Fahrrads auf. - Sichern Sie Ihr Fahrrad immer mit einem stabilen Schloss, idealerweise an festen und gut einsehbaren Orten.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

5. Jugendlicher hantierte an Motorrad und flüchtete: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Ein Jugendlicher bemerkte, dass er beobachtet worden war, weshalb er auf seinem Tretroller flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen hantierte der 16 bis 18 Jahre alte Unbekannte am Montag, zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr, an einem in der Bremer Straße im Bereich der 50er-Hausnummern abgestellten Motorrad (Kawasaki, Ninja 300 ABS). Der Unbekannte war etwa 1,70 Meter groß, hatte braune Haare und eine dünne Statur. Er war mit einer blauen Trainingshose und einem grünen Hoodie bekleidet. Hinweise zur gesuchten Person bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

6. Mutmaßlicher Parksünder setzte Pfefferpistole ein - Offenbach

(cb) Offensichtlich war der Besitzer eines Audi am Montag mit der geplanten Abschleppung nicht einverstanden, denn er soll einen Mitarbeiter einer Parkraumüberwachungsfirma beleidigt, bedroht und schließlich mit der Pfefferpistole ins Gesicht geschossen haben, weswegen die Polizei nun ermittelt. Der blaue Wagen des 20-Jährigen war wohl verbotswidrig im Bereich der Frankfurter Straße (20er-Hausnummern) abgestellt, sodass ein gleichaltriger Mitarbeiter einer Parkraumüberwachungsfirma einen Abschlepper rief. Noch bevor der S5 aufgeladen werden konnte, kam der Fahrzeugeigentümer gegen 14.20 Uhr zurück und soll sich über die geplante Abschleppung beschwert haben. In der Folge habe er erst den Mitarbeiter des Abschleppunternehmens und im weiteren Verlauf den 20-jährigen Parkraumüberwacher beleidigt und bedroht. Er habe zudem unvermittelt eine Pfefferpistole gezogen und mit dieser dem Kontrolleur ins Gesicht geschossen, der hierdurch erlitt der Parkraummitarbeiter Verletzungen im Gesicht erlitt und medizinisch versorgt werden musste. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Er musste mit auf die Dienststelle, wo ihm Blut abgenommen wurde und die erkennungsdienstliche Behandlung erfolgte. Auf ihn kommen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte telefonisch unter 069 8098-5100 an die Beamten des Polizeireviers Offenbach.

7. Abermals Hakenkreuze auf Stolpersteinen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(cb) Abermals meldete ein Mitteiler am Montag Hakenkreuze auf sogenannten "Stolpersteinen", diesmal in der Bismarckstraße. Unbekannte hatten diese mit einem schwarzen Stift auf die eingearbeiteten Steine im Gehweg geschmiert, weshalb die Staatsschutzabteilung die Ermittlungen aufgenommen hat. Zur Sachschadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Nur wenige Tage zuvor wurden ähnliche Schmierereien in der Bahnhofstraße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6284697) gemeldet. Zeugenhinweise nehmen die Kripobeamten unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

8. Polizei erwischt jugendliche Ladendiebe - Heusenstamm

(cb) Die Beamten der Polizeistation Heusenstamm konnten am Dienstag mehrere Jugendliche vorläufig festnehmen, welche in Verdacht stehen, Lebensmittel aus einem Selbstbedienungsladen geklaut zu haben. Laut Mitteilung eines Sicherheitsmitarbeiters konnte dieser die Teenager im Alter von 15, 16 und 17 Jahren dabei beobachten, wie diese gegen 3.20 Uhr verschiedene Lebensmittel und Getränke an sich nahmen und den Markt in der Hainhäuser Straße verließen, ohne die Ware zu bezahlen. Die herbeigeeilten Schutzleute konnten die Jugendlichen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung noch in der Nähe feststellen. Sie wurden, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, mit eindringlichen Worten an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Auf sie kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls zu. Zeugen der Tat wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei in Offenbach.

9. Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz - Heusenstamm (fg) Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Donnerstagmorgen, 10.20 Uhr und Freitagmorgen, 10.30 Uhr, eine in der Werner-von-Siemens-Straße (einstellige Hausnummern) auf dem dortigen REWE-Parkplatz abgestellte A-Klasse beschädigt. Der Wagen wurde offenbar bei einem Parkvorgang an der Heckstoßstange gestreift, sodass ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand. Der Verursacher machte sich im Anschluss davon. Zeugen der Verkehrsunfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

10. Wer hat die Kabeldiebe gesehen? - Dietzenbach

(cb) Wer hat die Kabeldiebe gesehen? Das fragen sich die Ermittler des Einbruchskommissariats und suchen Zeugen der Tat, die sich zwischen Montag, 18. Mai und Montag, 1. Juni, ereignete. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einem Wasserwerk am Lagerplatz. Hier hebelten sie anschließend mehrere Türen auf und gelangten so in das Innere des Wasserwerks. Von hier nahmen sie mehrere Kabel im Wert von knapp 3.500 Euro mit sich. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird mit etwa 300 Euro angegeben. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

11. Zeugensuche nach mutmaßlicher Auseinandersetzung auf Fußgängerbrücke - Dietzenbach

(fg) Noch unklar sind die Hintergründe einer geschilderten Auseinandersetzung am Montag, gegen 18.30 Uhr, auf einer Fußgängerbrücke in der Straße "Masayaplatz". Ein deutlich unter Alkoholeinfluss stehender 24-Jähriger sei nach eigenen Angaben mit einem bis dato Unbekannten in einen verbalen Disput geraten. Letztlich sei der Frankfurter von diesem sowie von zwei weiteren Männern geschlagen und wohl auch getreten worden. Das Trio flüchtete kurz darauf. Der 24-Jährige verletzte sich leicht an der Hüfte, vermutlich durch einen in Folge der Auseinandersetzung stattgefundenen Sturz. Der Geschädigte war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach zu melden.

Offenbach, 02.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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