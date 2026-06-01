Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter setzte Pfefferpistole ein: Zeugen gesucht!; Mehrere Geldkarten bei 47-Jährigem aufgefunden: Festnahme und U-Haft; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unbekannter setzte Pfefferpistole ein: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Im Stadtteil Kesselstadt in der Mittelstraße setzte ein Unbekannter aus einer vier- bis fünfköpfigen Personengruppe am Freitagabend aus bislang unbekannten Gründen eine Pfefferpistole ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 17-Jähriger aus Seligenstadt dort gegen 20.15 Uhr unterwegs. Die Jugendlichen liefen hinter dem Seligenstädter her und sprachen ihn an. Beim Herumdrehen habe einer der Unbekannten unvermittelt die Pfefferpistole gezogen und diese ausgelöst. Da sich der 17-Jährige abduckte, sei er nur leicht getroffen worden. Er blieb offenbar unverletzt. Die Täter flohen auf E-Scootern und Rädern. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

2. Mehrere Geldkarten bei 47-Jährigem aufgefunden: Festnahme und U-Haft - Hanau

(fg) Ein 47-Jähriger kam am Samstagmorgen in Untersuchungshaft, weil er am Vortag in zwei Fällen mutmaßlich mit rechtswidrig erlangten Geldkarten (Giro- und Kreditkarte) bezahlt haben soll. Bei der Durchsuchung des Mannes, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, fand eine Streifenbesatzung insgesamt neun Geldkarten auf und stellte diese sicher. Wie der Verdächtige in den Besitz der Geldkarten kam, steht bislang nicht fest und ist Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der 47-Jährige am Freitagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, ein Sportgeschäft in der Straße "Im Forum" und bezahlte ein Paar Sportschuhe. Er soll zudem mehrere Sportartikel eingesackt haben, ohne die Rechnung zu begleichen. Kurze Zeit später beabsichtigte der Verdächtige in einem Sportgeschäft in der Nürnberger Straße wohl ebenfalls mit einer rechtswidrig erlangten Girokarte eine Kappe sowie Sportschuhe zu erwerben. Da der "Kunde" den geforderten PIN offensichtlich nicht eingeben konnte, bat der Verkäufer diesen, den Laden zu verlassen. Daraufhin sei der 47-Jährige verbal ausfällig geworden und habe den Verkäufer bedroht.

Abschließend ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Kurt-Blaum-Platz, wo er durch eine Streife festgenommen werden konnte. Der Verdächtige musste mit zum Revier, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Am Folgetag kam er in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

3. Opel Zafira angefahren und geflüchtet - Hanau

(me) Die Beamten des Hanauer Reviers suchen nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits zwischen Samstag (23. Mai), 20 Uhr und Sonntag (24. Mai), 10 Uhr, in der Bachstraße (30er-Hausnummern) ereignete. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Wagenlenker die Straße befuhr und beim Vorbeifahren den grauen Opel Zafira streifte. An diesem entstand hierdurch ein Schaden von mehreren hundert Euro. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Verursacher davon, ohne den Unfall gemeldet zu haben. Zeugen der Kollision melden sich bitte telefonisch auf der Wache des Reviers (06181 100-120).

4. Zeugensuche nach mutmaßlicher Bedrohung - Hanau

(cb) Nachdem es am Freitagabend "Am Markt" in der Innenstadt zu einer mutmaßlichen Bedrohung durch einen 17-Jährigen und seine noch unbekannten Begleiter kam, suchen die Ermittler Zeugen der Tat. Gegen 22.15 Uhr traf ein 17 Jahre alter Hanauer auf einen 18-jährigen Bekannten, dieser war in Begleitung von zwei Unbekannten. Aufgrund vorangegangener Streitigkeiten kam es zwischen dem 17- und dem 18-Jährigem zur verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere dem Älteren mit einer Rasierklinge sowie einem Messer gedroht haben. Das Messer übergab er anschließend an einen Begleiter, welcher den Teenager aus Hanau wohl ebenfalls bedrohte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte der 17-Jährige in der Nähe angetroffen werden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung zu. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise zur Tat sowie zu den Begleitern. Diese können wie folgt beschrieben werden:

Begleiter 1:

- etwa 20 Jahre alt - ungefähr 1,60 Meter groß - kurzer Bart

Begleiter 2:

- Sturmhaube auf - Bluterguss im Bereich des Auges

Zeugenhinweise nehmen die Beamten in Hanau unter der 06181 100-123 entgegen.

5. Verkehrsunfallflucht: Zeugen bitte melden! - Hanau

(cb) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Sonntagabend in der Friedrich-Engels-Straße (10er-Hausnummern) ereignete. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse wollten die Ordnungshüter gegen 19.35 Uhr einen BMW mit M-Kennzeichen in der Lamboystraße kontrollieren. Der mutmaßliche Fahrer, ein 20 Jahre alter Hanauer, soll jedoch mit nicht angepasster Geschwindigkeit seine Fahrt fortgesetzt haben, vermutlich um sich der Kontrolle zu entziehen. In der Folge habe er seinen grauen Wagen eingeparkt und hierbei einen Nissan Micra am hinteren Kotflügel beschädigt, wodurch ein Gesamtsachschaden von knapp 7.250 Euro entstand. Im Anschluss habe er den Unfallort verlassen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Schutzleute konnten den vermeintlichen Fahrzeugführer und einen Begleiter im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kurz darauf antreffen. Da der 20-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, musste er mit auf die Dienststelle, wo ihm Blut abgenommen wurde. Die ermittelnden Beamten suchen nun Zeugen der Unfallflucht und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

6. Nach Brand in Recyclingunternehmen: Ursache wohl technischer Defekt - Erneut Feuerausbruch - Maintal

(lei) Nach dem Brand in einem Recyclingbetrieb in Dörnigheim in der Nacht zu Montag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6285350) steht die vorläufige Ursache fest: Nachdem Brandermittler den Schadensort am Montagvormittag in Augenschein genommen haben, gehen sie von einem technischen Defekt im Bereich des Hallendachs aus. Dort war das Feuer am späten Sonntagabend, wie bereits berichtet, offenbar auch ausgebrochen. Am Montagmorgen loderten die Flammen erneut auf. Eine elektrische Anlage hatte sich dort entzündet, weswegen die Feuerwehr nochmals im Einsatz war.

7. Erneute Tat: Armband bei Trick entwendet: Zeugen gesucht - Maintal

(cb) Ein Goldarmband im Wert von knapp 2.000 Euro erbeuteten Trickdiebe von einer 60 Jahre alten Frau aus Hanau bereits am Samstag, 23. Mai, in der Alfred-Delp-Straße (50er-Hausnummern). Die Anwohnerin brachte gegen 17.15 Uhr ihren Müll raus, als neben ihr ein schwarzer Wagen hielt. Der Fahrer, ein Mann mit Vollbart, der einen Anzug oder ein Jackett getragen haben soll, fragte die Frau nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus. Nachdem sie den Weg beschrieben hatte, stieg eine etwa 1,50 Meter bis 1,60 Meter große von kräftiger Figur aus dem Fahrzeug. Die Frau mit blonden Haaren hielt die Hanauerin an der Hand fest und bedankte sich überschwänglich für die Hilfe. Sie zeigte der 69-Jährigen zum Dank ein paar Ringe und forderte sie auf, sich einen als Dankeschön auszusuchen. Wahrscheinlich nutzte die Betrügerin diesen Moment der Ablenkung und löste das Armband vom Handgelenk der Dame. Als diese mehrfach ihre Hand versuchte zu lösen und das Dankeschön ablehnte, stieg die Frau in den Wagen. Das schwarze Auto fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise. Solche Fälle (wir berichteten) landeten zuletzt häufiger auf den Tischen der Ermittlerinnen und Ermittler. Gut beraten ist, wer fremde Personen auf Abstand hält und besonders auf seinen getragenen Schmuck achtet.

8. Verkehrssicherheit im Fokus: Polizei kontrolliert Zweiräder auf der B276 - Biebergemünd

(fg) Wenn die Motorradsaison läuft, steigt auch die Verantwortung aller Verkehrsteilnehmenden. Um die Sicherheit auf beliebten Ausflugs- und Motorradstrecken zu erhöhen, führten das Zweiradkontrollteam mit Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Südosthessen am Sonntagmorgen eine umfangreiche Kontrollmaßnahme auf der Bundesstraße 276 zwischen Biebergemünd und dem Ortsteil Lanzingen durch.

Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr richteten die Einsatzkräfte auf einem Parkplatz an der B276 eine stationäre Kontrollstelle ein. Ergänzend waren ein ziviles "Dienst-Krad" sowie ein ziviler Dienstwagen mit moderner Dokumentations- und Messtechnik im Einsatz, um mobile Kontrollen im Streckenverlauf durchzuführen.

Aufgrund der wechselhaften Witterung war das Verkehrsaufkommen im Zweiradbereich geringer als an vergleichbaren Kontrolltagen. Dennoch überprüften die Beamten insgesamt 66 Personen sowie 57 Fahrzeuge. Neben mehreren geringfügigen Verkehrsordnungswidrigkeiten stellten die Spezialisten bei fünf Fahrzeugen technische Veränderungen fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. In zwei Fällen war die Verkehrssicherheit derart beeinträchtigt, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Besonders auffällig war die Kontrolle eines Motorrollers des Typs Peugeot Speedfight 2. Bei einer Überprüfung mit dem polizeieigenen Rollenprüfstand wurde festgestellt, dass das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von rund 106 km/h erreichte und damit die zulässige bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 86 km/h deutlich überschritt. Es handelte sich um einen der Fälle, bei dem die Weiterfahrt untersagt worden war.

Neben der Ahndung von Verkehrsverstößen nutzten die Einsatzkräfte die Kontrollen erneut für zahlreiche Gespräche mit Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern. Im Mittelpunkt standen Themen der Verkehrssicherheit und Unfallprävention. Die Hinweise im Rahmen der durchgeführten Gespräche stießen auf großes Interesse.

Gemeinsam sicher unterwegs - Tipps der Polizei im Überblick:

- vor Fahrtantritt die Technik des Fahrzeugs überprüfen

- Veränderungen am Fahrzeug nur im rechtlich zulässigen Rahmen vornehmen und erforderliche Eintragungen vornehmen lassen

- Geschwindigkeit den Straßen-, Sicht- und Witterungsverhältnissen anpassen

- Schutzkleidung konsequent tragen - sie kann im Ernstfall schwere Verletzungen verhindern

- Kurven vorausschauend befahren

- Rücksicht und gegenseitige Aufmerksamkeit tragen wesentlich dazu bei, Unfälle zu vermeiden

Die Polizei wird auch künftig Kontrollen dieser Art durchführen. Ziel bleibt es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und schwere Verkehrsunfälle zu verhindern.

Offenbach, 01.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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