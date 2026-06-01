Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mit gestohlenem Kleinwagen einen Unfall gebaut: 25-Jähriger von Polizei vorläufig festgenommen; Halskette gestohlen: Zeugensuche!; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Halskette gestohlen: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Die Polizei ermittelt nach einem Trickdiebstahl, der sich am Samstagnachmittag in der Hugo-Wolf-Straße im Bereich der 10er-Hausnummern ereignet hat. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine Seniorin gegen 14 Uhr von einer unbekannten Frau angesprochen. Diese fragte zunächst nach dem Weg zum nächstgelegenen Krankenhaus. Im weiteren Verlauf verwickelte die Unbekannte die Offenbacherin in ein Gespräch und bestand darauf, ihr als Dankeschön eine Halskette zu schenken. Während die Täterin die vermeintliche "Geschenk-Kette" umlegte, entwendete sie unbemerkt den getragenen Halsschmuck. Anschließend entfernte sich die Trickdiebin mit einem Fahrzeug, zu dem keine weitere Beschreibung vorliegt.

Im Zuge dessen gibt die Polizei, die zuletzt vermehrt solche Taten registrierte (wir berichteten), weitere hilfreiche Tipps zum Schutz vor Trickdiebstählen:

- misstrauisch sein, wenn unbekannte Personen unerwartet Geschenke anbieten oder körperlich nahekommen

- Schmuck und Wertsachen möglichst verdeckt tragen

- Abstand zu unbekannten Personen halten

- wenn möglich, Personen mit aufdringlichem Verhalten konsequent zurückweisen

- insbesondere ältere Angehörige über gängige Betrugs- und Trickdiebstahlsmaschen informieren

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Hugo-Wolf-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Radfahrer kollidierte mit Streifenwagen - Offenbach

(lei) Auf der Anfahrt zu einer in der Innenstadt gemeldeten verdächtigen Person ist ein Streifenwagen am Samstagmorgen mit einem Radfahrer kollidiert. Kurz nach 4 Uhr waren die Beamten auf der Marienstraße unterwegs, als der Fahrer des Streifenwagens einsatzbedingt abbremsen musste und rückwärtsfuhr. Dabei kam es zur Berührung mit dem hinter dem Vito fahrenden 27-jährigen Radler. Dieser stürzte in der Folge und klagte anschließend über Schmerzen im Fuß. An seinem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Unfallzeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der unfallaufnehmenden Polizeistation Neu-Isenburg.

3. Mit gestohlenem Kleinwagen einen Unfall gebaut: 25-Jähriger von Polizei vorläufig festgenommen - Offenbach

(me) Verdacht des Kraftfahrzeugdiebstahls und Verdacht der Verkehrsunfallflucht: So lauten unter anderem die Vorwürfe gegen einen 25 Jahre alten Mann, den die Polizei am frühen Sonntagmorgen vorläufig festnahm. Gegen 4.45 Uhr sollen der 25-Jährige und sein noch unbekannter Begleiter die Handtaschen zweier Damen unberechtigt an sich genommen haben. In einer von diesen befand sich der Schlüssel für einen weißen Kleinwagen. Mit diesem fuhren die beiden anschließend aus der Waldstraße zunächst in unbekannte Richtung davon. Nur um augenscheinlich eine halbe Stunde später mit dem Mitsubishi Space Star in der Feldstraße zu verunfallen. Der Beschuldigte, der scheinbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, befuhr offenbar die Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Mercedes. Der Schaden an den beiden Wagen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Im Anschluss an den Zusammenstoß hätten sich der Wagenlenker und sein Beifahrer entfernt. Der Erstgenannte konnte durch Polizeikräfte des Offenbacher Reviers zeitnah vorläufig festgenommen werden. Zur Abgabe einer Blutprobe musste er die Beamten kurzzeitig begleiten.

4. Einbrecher flüchteten mit Safe: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Einen Safe mit Schmuck im Wert von mehr als zehntausend Euro erbeuteten Einbrecher, nachdem sie am Samstag in eine Wohnung in der Sprendlinger Landstraße (10er-Hausnummern) eingestiegen waren. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschafften sie sich zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr Zutritt in die Wohnung. Hier montierten sie anschließend den verbauten Geldschrank ab und nahmen diesen mit sich. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Kripo telefonisch unter der 069 8098-1234 entgegen.

5. Hochwertiger Mercedes aus Parkhaus geklaut: Polizei sucht nach Zeugen! - Offenbach

(me) Seit Freitag ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, nachdem Langfinger einen hochwertigen Mercedes auf bislang unbekannte Art und Weise stahlen. Gegen 12 Uhr wurde der schwarze GLC mit OF-Kennzeichenschildern in einem Parkhaus auf der Berliner Straße (40er-Hausnummern) abgestellt. Rund drei Stunden später fand der Besitzer nur noch einen leeren Parkplatz vor. Offenbar überwanden die Diebe in dieser Zeit die technischen und mechanischen Sicherungen und fuhren mit dem 70.000 Euro teuren Gefährt in unbekannte Richtung davon. Zeugen wenden sich bitte an die Kripo aus Offenbach (069 8098-1234).

6. Graffiti an Hauswand, Kennzeichen und Absperrpfosten hinterlassen: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(lei) Noch unbekannt sind der- oder diejenigen Täter, die in der Strahlenbergerstraße jüngst fremdes Eigentum beschädigten, indem sie Graffiti dort sprühten. Eine Hauswand, ein Kennzeichenschild und ein Absperrpfosten in Höhe der Hausnummer 129 wurden demnach mit schwarzer Farbe mit verschiedenen Motiven und Worten bemalt, was einen Schaden von mehreren hundert Euro nach sich zog. Festgestellt und der Polizei gemeldet wurden die "Kunstwerke" am frühen Samstagabend. Hinweisgeber setzen sich bitte mit der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

7. Ermittlungen wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen eingeleitet - Offenbach

(cb) Auf einen 17-Jährigen aus Offenbach kommt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen zu, nachdem dieser am Freitagabend auf einem Spielplatz in der Ahornstraße an seinem Geschlechtsteil Handlungen vorgenommen haben soll. Zudem, so der derzeitige Kenntnisstand, soll er auf dem Spielplatz uriniert haben. Die alarmierte und kurz darauf eintreffende Polizeistreife nahm den Verdächtigen anschließend mit zur Wache, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

8. Bargeld bei Einbruch in Kindertagesstätte gestohlen - Mühlheim am Main

(lei) Bargeld haben Unbekannte bei einem Einbruch in der Raabestraße am Wochenende mitgehen lassen. Die Diebe waren in der Zeit zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Samstag, 14.30 Uhr, gewaltsam in die Einrichtung gelangt, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Kriminalpolizei sicherte bereits Spuren und sucht nun Zeugen der Tat, bei der auch Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweisgeber können sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

9. Mofadiebe waren unterwegs - Neu-Isenburg

(cb) Zweiraddiebe überwanden die Lenkradsperre eines Mofas, welches auf einem Parkplatz in der Freiherr-vom-Stein-Straße (30er-Hausnummern) abgestellt war, und flüchteten mit diesem. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 12 Uhr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kripo.

10. Aufgefahren, genötigt und beleidigt: Wer sah den gelben Sprinter? - Dietzenbach

(fg) Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung im Straßenverkehr sowie Beleidigung wird einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vorgeworfen, weshalb die Polizei ermittelt und nach Zeugen sowie weiteren Geschädigten sucht. Der Unbekannte, der am Freitagnachmittag, zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr, in einem gelben Sprinter mit Frankfurter Kennzeichenschildern auf der Waldstraße unterwegs war, sei sehr riskant unterwegs gewesen. Ein Audi-Lenker aus Hainburg gab an, dass der Fahrer ohne erkenntlichen Grund mehrfach sehr dicht aufgefahren sei und dabei unentwegt die Lichthupe betätigt habe. Zudem habe es aufgrund der Fahrweise des unbekannten Verkehrsteilnehmers beinahe einen Unfall gegeben. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Sprinter-Fahrer habe auch den Mittelfinger gezeigt. Am Ende der Waldstraße, im Bereich der Bundesstraße 459, habe der Sprinter-Fahrer zurückgesetzt und sei anschließend über die rotzeigende Ampel in Richtung der Kreisstraße 174 davongefahren. Der Mann hatte ein sehr markantes Gesicht. Weitere Zeugen sowie mögliche Geschädigte melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

11. Audi angedotzt: Wer hat was gesehen? - Dietzenbach

(cb) Bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch wurde ein Audi A3 am Fahrzeugheck angedotzt, wodurch ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen Wagen mit GN-Kennzeichen gegen 14.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Werner-Hilpert-Straße (10er-Hausnummern) ab. Als er nur eine halbe Stunde später zu seinem Auto zurückkam, musste er Kratzer und Dellen am hinteren Radkasten feststellen. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen der Unfallflucht setzen sich bitte mit den Beamten der Polizeistation in Dietzenbach (06074 837-0) in Verbindung.

12. Unbekannter entriss Goldkette: Zeugen gesucht - Dreieich

(cb) Am Samstag, gegen 13.45 Uhr, klingelte es an der Wohnung eines Rentners im Stadtteil Sprendlingen. Als der 77-jährige Bewohner die Tür öffnete, verwickelte ihn ein unbekannter Mann in ein kurzes Gespräch. Plötzlich und völlig unerwartet riss der Täter diesem plötzlich seine Halskette samt Anhänger im Wert von mehreren tausend Euro vom Hals und flüchtete über die Straße "Am Baron" in unbekannte Richtung.

Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden:

- zwischen 25 und 35 Jahre alt - etwa 1,75 Meter groß - markantes Gesicht - sportliche Figur - er trug einen grauen Kapuzenpullover

Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts des Trickdiebstahls und bittet Zeugen, sich unter der 069 8098-1234 zu melden.

13. E-Auto von Schwimmbadparkplatz entwendet: Zeugen gesucht! - Obertshausen

(me) In der knapp vierstündigen Abwesenheit des Besitzers entwendeten unbekannte Gauner dessen E-Auto. Gegen 10.20 Uhr stellte der Fahrer seinen grünen Hyundai auf einem Parkplatz in der Badstraße (10er-Hausnummern) ab. Bei seiner Rückkehr gegen 14 Uhr war der IONIQ 5 mit HU-Kennzeichenschildern nicht mehr an Ort und Stelle. Der 50.000 Euro teure Wagen wurde mittlerweile zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kripo aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweisgeber nehmen bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 den Kontakt zu den Ermittlern aus Offenbach auf.

14. Markise und Sonnenschirm gerieten in Brand: Feuerwehr und Polizei im Einsatz - Langen

(fg) Mit leichten Verletzungen wurden zwei Bewohner einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der "Südliche Ringstraße" am Freitagabend ambulant in einem Rettungswagen versorgt. Ein herabfallendes Feuerzeug soll, so der bisherige Erkenntnisstand, eine ausgefahrene Markise und im weiteren Verlauf einen Sonnenschirm in Brand gesetzt haben. Gegen einen Bewohner wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die Feuerwehr wurde kurz nach 20 Uhr alarmiert und hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

15. Ausweichmanöver endete mit Leichtverletztem und mehreren tausend Euro Sachschaden - Langen

(me) Eine leicht verletzte Person und etwa 15.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Zusammenstoßes vom Donnerstagnachmittag. Da sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt haben soll, ermittelt die Polizei zudem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Gegen 16.30 Uhr soll der Lenker eines weißen Corolla von der Kreisstraße 172 auf die Bundesstraße 486 gefahren sein, ohne auf einen vorfahrtsberechtigten blauen Toyota zu achten. Um eine Kollision mit dem Corolla zu verhindern, sei der 21-jährige Yaris-Fahrer ausgewichen und in der Folge mit einem wartenden blauen ID.7 zusammengestoßen, bevor er von der Fahrbahn abkam und den Zaun eines dortigen Grundstücks durchbrach. Hierbei verletzte sich der Lenker leicht. Zeugen des Verkehrsunfalls nehmen bitte Kontakt mit den Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe (069 8098-5699) auf.

16. Bei Meinungsverschiedenheit: Schläge und Einsatz von Reizstoffpistole - Egelsbach

(me) Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, die ihren Ursprung offenbar im Straßenverkehr hatten, sollen am Sonntag drei Männer aneinander und verletzten sich dabei. Gegen 19.15 Uhr soll es zu der Auseinandersetzung in der Geschwindstraße gekommen sein. In deren Verlauf sollen unter den drei Kontrahenten im Alter von 22, 23 und 46 Jahren Beleidigungen geäußert, Schläge verteilt sowie mit einem Gerät Pfefferspray verschossen worden sein. Zudem habe der Älteste ein Kleinkraftrad und einen Mercedes beschädigt. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeistation Langen nahmen die Personalien aller Beteiligten auf und leiteten zwei Verfahren unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Zeugen der Situation werden gebeten, sich unter der 06103 9030-0 auf der Wache in Langen zu melden.

Offenbach, 01.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell