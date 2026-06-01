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POL-OF: Berufsberatung auf Rädern: "Roadshow" der Polizei Hessen macht Halt in Südosthessen

POL-OF: Berufsberatung auf Rädern: "Roadshow" der Polizei Hessen macht Halt in Südosthessen
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Neu-Isenburg / Hanau (ots)

(lei) Polizei erleben, Fragen stellen und Karrierechancen entdecken: Die Polizei Hessen macht mit ihrer Roadshow 2026 Halt in Südosthessen und bringt die Einstellungsberatung direkt vor Ort. Die Beamtinnen und Beamten laden Jugendliche, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger sowie alle Interessierten zu einer persönlichen und unkomplizierten Beratung ein.

Wer sich für eine Karriere bei der Polizei interessiert, erhält vor Ort spannende Einblicke in das duale Studium der Polizei Hessen, Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen, dem Eignungsauswahlverfahren (EAV) sowie vielfältigen Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten im Polizeidienst. Erfahrene Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, darunter auch sogenannte "Schutzleute vor Ort", stehen für individuelle Gespräche bereit und beantworten Fragen aus erster Hand - praxisnah, offen und auf Augenhöhe.

"Viele junge Menschen interessieren sich für den Polizeiberuf, haben aber ganz konkrete Fragen - etwa zum Studium, zum Auswahlverfahren oder zum Berufsalltag. Genau dafür sind wir da. Uns ist wichtig, persönliche Gespräche in entspannter Atmosphäre anzubieten und einen ehrlichen Einblick in den Polizeiberuf zu geben", sagt Einstellungsberaterin Jennifer Mlotek.

Dabei setzt die Roadshow bewusst auf eine lockere Atmosphäre: Statt klassischer Informationsveranstaltung erwartet die Besucherinnen und Besucher ein offenes Beratungsangebot mit Liegestühlen, Sitzsäcken und Möglichkeiten zum entspannten Austausch.

"Die Roadshow soll Hemmschwellen abbauen und zeigen, dass man Fragen einfach stellen kann - unkompliziert, direkt und ohne Anmeldung", ergänzt die Polizeihauptkommissarin. "Wir freuen uns auf alle, die neugierig sind und mehr über die spannende und abwechslungsreiche Arbeit bei der Polizei Hessen erfahren möchten."

Die Termine im Polizeipräsidium Südosthessen im Überblick:

Dienstag, 9. Juni 2026

Neu-Isenburg, Rosenauplatz - Vorplatz der Hugenottenhalle / Isenburg-Zentrum 10.00 bis 15.00 Uhr

Mittwoch, 10. Juni 2026

Hanau, Freiheitsplatz - Vorplatz des Forum Hanau 10.00 bis 15.00 Uhr

Interessierte können ohne Anmeldung vorbeikommen, Fragen stellen und die Polizei Hessen persönlich kennenlernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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