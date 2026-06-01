Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 80.000 Euro Schaden bei zwei Unfallfluchten unter Alkoholeinfluss

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Dreieich / Neu-Isenburg (ots)

(lei) Ein Trümmerfeld aus verbogenen Schildern, zerstörten Ampelmasten und ein völlig demoliertes Auto: Was sich am frühen Sonntagmorgen in Dreieich und Neu-Isenburg abspielte, beschäftigt nun die Polizei - und könnte für einen 27-jährigen Autofahrer weitreichende Folgen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht und sich anschließend jeweils vom Unfallort entfernt haben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Gleichzeitig bitten die Beamten um Zeugenhinweise.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr in der Bleiswijker Straße im Dreieicher Stadtteil Götzenhain. Dort soll der 27-Jährige mit seinem schwarzen Audi A8 ein Verkehrsschild umgefahren haben. Am Unfallort verlor der Wagen offenbar nicht nur ein Kennzeichen, sondern auch Kühlmittel.

Nur wenige Minuten später meldeten Zeugen einen weiteren schweren Unfall im Bereich Offenbacher Straße / Martin-Behaim-Straße in Neu-Isenburg. Dort fanden Einsatzkräfte den Audi völlig zerstört auf der Fahrbahn vor. Offenbar war das Fahrzeug von der Straße abgekommen, über eine Verkehrsinsel geraten und anschließend mit einem Verkehrsschild sowie zwei Ampelmasten kollidiert.

Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte den mutmaßlichen Fahrer wenig später alkoholisiert an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Die Folge: Eine angeordnete Blutentnahme und eben die strafrechtlichen Ermittlungen. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei derzeit auf mehr als 80.000 Euro.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langen unter 06103 9030-0 beziehungsweise der Polizeistation Neu-Isenburg unter 06102 2902-0 zu melden.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

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