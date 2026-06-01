POL-OF: Mehrere Hakenkreuze in Unterführung: Polizei sucht Zeugen

Offenbach (ots) - (lei) Weil er unter anderem eine NS-Parole gerufen haben soll, ermittelt die Polizei nun gegen einen 23-Jährigen wegen Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie weiterer Delikte. Die Polizei sucht nun Zeugen. Ausgangspunkt der Anzeige war eine Mitteilung in der Nacht zu Samstag. Gegen 1.15 Uhr waren die Beamten in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bürgel gerufen worden, weil es dort offenbar zu Streitigkeiten ...

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