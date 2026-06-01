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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Hakenkreuze in Unterführung: Polizei sucht Zeugen

Wächtersbach (ots)

(lei) In einer Radweg-Unterführung unter der Bundesstraße 276 ("An der Schindskaute") haben Unbekannte mehrere Hakenkreuze hinterlassen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Entdeckt wurden die verbotenen Zeichen bereits am vergangenen Mittwoch (27. Mai). Hinweisgebende melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Hanauer Rufnummer 06181 100-123.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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