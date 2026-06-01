POL-OF: Mehrere Hakenkreuze in Unterführung: Polizei sucht Zeugen
Wächtersbach (ots)
(lei) In einer Radweg-Unterführung unter der Bundesstraße 276 ("An der Schindskaute") haben Unbekannte mehrere Hakenkreuze hinterlassen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Entdeckt wurden die verbotenen Zeichen bereits am vergangenen Mittwoch (27. Mai). Hinweisgebende melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Hanauer Rufnummer 06181 100-123.
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