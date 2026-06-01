Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Carina Lerch als neue Leiterin der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Südosthessen begrüßt - Polizeipräsidium Südosthessen

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Südosthessen (ots)

(cl) Polizeivizepräsidentin Anja Wetz begrüßte am heutigen Montag Carina Lerch als neue Leiterin der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Südosthessen und hieß sie im Beisein zahlreicher Führungskräfte herzlich willkommen.

"Ich freue mich, dass wir mit Frau Lerch eine erfahrene und kompetente Führungspersönlichkeit für diese wichtige Position gewinnen konnten", betonte Wetz in ihrer Begrüßung und hob zugleich die hohe Verantwortung sowie die täglichen Herausforderungen hervor, die mit der Wahrnehmung dieser Funktion verbunden sind. Mit der Leitung der Abteilung Einsatz übernimmt die 47-Jährige in Frankfurt wohnhafte Polizeibeamtin künftig die Verantwortung für die Geschicke der Schutz- und Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Südosthessen. Sie folgt auf Marco Weller, der kürzlich in das Landespolizeipräsidium wechselte.

Ein Blick auf die berufliche Laufbahn von Lerch zeigt eindrucksvoll, wie gut ihre bisherigen Erfahrungen und Kompetenzen sie auf ihre neue Aufgabe vorbereitet haben: Nach ihrem Eintritt in die hessische Polizei im Jahr 1998 war sie zunächst bis 2002 als Einsatzbeamtin bei der Bereitschaftspolizei tätig. Anschließend folgten Verwendungen in der Ermittlungsgruppe sowie im Streifendienst der Polizeistation Bad Homburg. Ab 2004 wechselte sie zur Kriminalpolizei und war dort in verschiedenen Kommissariaten und Arbeitsgruppen eingesetzt. Von 2009 bis 2011 absolvierte sie das Studium für den höheren Polizeidienst. Im Anschluss war sie rund zehn Jahre im Polizeipräsidium Frankfurt in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig, unter anderem als Leiterin des Mobilen Einsatzkommandos, Leiterin der Führungsgruppe der Direktion Nord sowie Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Jahr 2022 wechselte sie als Leiterin der Polizeidirektion Main-Taunus zum Polizeipräsidium Westhessen. Zuletzt war sie knapp ein Jahr lang kommissarische Leiterin der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Mittelhessen.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir mit dieser Aufgabe entgegengebracht wird. Polizei bedeutet für mich Verantwortung, Verlässlichkeit und die tägliche Arbeit für die Sicherheit unserer Mitmenschen. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen hier im Polizeipräsidium Südosthessen möchte ich meinen Beitrag für eine moderne und bürgernahe Behörde mit klarem Werteverständnis leisten", erklärte Lerch in ihren Begrüßungsworten. Zugleich machte sie deutlich, dass ein konstruktiver Austausch mit allen Akteuren hierfür eine wesentliche Grundlage sei.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen).

Offenbach, 01.06.2026, Pressestelle, Christopher Leidner

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