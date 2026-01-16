Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Buntmetall entwendet, von Fahrbahn abgekommen und Diebstahl von Pedelec

Schwäbisch Hall: Buntmetall entwendet

Am Donnerstag gegen 15:40 Uhr verschafften sich zwei Diebe Zutritt zu einem Firmengelände in der Weidenhalde und entwendeten dort etwa 300 kg Buntmetall. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Mainhardt: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr auf der L1050 von Mainhardt in Richtung Gailsbach unterwegs. Dabei kam er aufgrund winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen Baum. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

Crailsheim: Diebstahl von Pedelec

Am Mittwoch zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr wurde von einem Supermarktparkplatz in der Haller Straße ein gesichertes Pedelec entwendet. Es handelt sich hierbei um ein graues Lapierre-Overvolt-Fahrrad, welches einen Wert von mehreren tausend Euro hat. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Verbleib oder Diebstahlvorgang an das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

