Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Zwei nächtliche Einsätze

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Alpen (ots)

Gegen kurz nach 01:00Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erfasste ein Pkw zwei Fußgänger auf der Straße Schöttroy. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst und den anwesenden Notärzten wurden die Personen versorgt. Eine Person wurde verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zur Landung und zum Start wurde von der Feuerwehr ein nahgelegenes Feld ausgeleuchtet. Ebenfalls unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst beim Transport bis zum Hubschrauber. Im Einsatz waren die Einheiten Alpen und Veen.

Eines der Unfallopfer ist Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Alpen. Aus diesem Grund wurde für die beteiligten Einsatzkräfte das sogenannte PSU Team für eine gemeinsame Nachbesprechung hinzugezogen.

Der Kreispolizeibehörde Wesel veröffentlichte folgende Pressemitteilung: https://wesel.polizei.nrw/presse/alpen-verkehrsunfall-mit-lebensgefaehrlich-verletztem-fussgaenger

Der Leiter der Feuerwehr Alpen und ein Vertreter der Einheitsführung konnten sich am Freitagmorgen in einem Duisburger Krankenhaus persönlich davon überzeugen, dass sich unser Kamerad auf dem Wege der Besserung befindet und somit nicht mehr in Lebensgefahr schwebt.

Im weiteren Verlauf der Nacht wurde im Bereich der Thorenstraße ein weiterer Einsatz gegen 03:19 Uhr gemeldet. Ein Schwerlasttransport meldete den Verlust von Hydrauliköl. Die Einsatzstelle wurde allerdings an die Polizei übergeben und für die Reinigung der Fahrbahn eine Spezialfirma hinzugezogen.

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