FW Alpen: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN2
Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel
Datum: 13.05.2026
Uhrzeit: 11:43 Uhr
Einsatzort: Weseler Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Auf Höhe der Autobahnauffahrt zur A 57 war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Auf Grund ihrer Verletzungen musste eine Person schonend aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Hierzu wurde schweres technisches Gerät vorgenommen und eine große Seitenöffnung am Pkw geschaffen. Gemeinsam mit Rettungsdienst und Notarzt wurde die Person dann schonend aus dem Fahrzeug befreit und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den betroffenen Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt. Auslaufende Betriebsmittel wurden aufgenommen und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.
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