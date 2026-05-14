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Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

FW Alpen: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person
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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN2

Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel

Datum: 13.05.2026

Uhrzeit: 11:43 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Auf Höhe der Autobahnauffahrt zur A 57 war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Auf Grund ihrer Verletzungen musste eine Person schonend aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Hierzu wurde schweres technisches Gerät vorgenommen und eine große Seitenöffnung am Pkw geschaffen. Gemeinsam mit Rettungsdienst und Notarzt wurde die Person dann schonend aus dem Fahrzeug befreit und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den betroffenen Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt. Auslaufende Betriebsmittel wurden aufgenommen und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

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