Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: gemeldeter Fahrzeugbrand auf der A57

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: PKW-/Motorradbrand

Datum: 12.05.2026

Uhrzeit: 15:49 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Auf der Autobahn in Fahrtrichtung Krefeld sollte es kurz vor der Anschlussstelle Rheinberg zu einem Pkw-Brand gekommen sein. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch als technischer Defekt heraus. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Motorraum und konnten keine weiteren Gefahren feststellen. Daraufhin wurde der Einsatz abgebrochen.

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