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Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: gemeldeter Fahrzeugbrand auf der A57

FW Alpen: gemeldeter Fahrzeugbrand auf der A57
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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: PKW-/Motorradbrand

Datum: 12.05.2026

Uhrzeit: 15:49 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Auf der Autobahn in Fahrtrichtung Krefeld sollte es kurz vor der Anschlussstelle Rheinberg zu einem Pkw-Brand gekommen sein. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch als technischer Defekt heraus. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Motorraum und konnten keine weiteren Gefahren feststellen. Daraufhin wurde der Einsatz abgebrochen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

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