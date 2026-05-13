FW Alpen: gemeldeter Fahrzeugbrand auf der A57
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B2
Meldebild: PKW-/Motorradbrand
Datum: 12.05.2026
Uhrzeit: 15:49 Uhr
Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen
Auf der Autobahn in Fahrtrichtung Krefeld sollte es kurz vor der Anschlussstelle Rheinberg zu einem Pkw-Brand gekommen sein. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch als technischer Defekt heraus. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Motorraum und konnten keine weiteren Gefahren feststellen. Daraufhin wurde der Einsatz abgebrochen.
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