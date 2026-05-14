FW Alpen: Ölspur
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN1
Meldebild: Ölspur
Datum: 14.05.2026
Uhrzeit: 16:31 Uhr
Einsatzort: Neue Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen
Auf etwa vier Quadratmetern befand sich eine Ölspur an der Fahrbahn. Diese wurde von den Einsatzkräften abgestreut und das Bindemittel der fachgerechten Entsorgung zugeführt.
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