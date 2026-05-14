Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ölspur

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN1

Meldebild: Ölspur

Datum: 14.05.2026

Uhrzeit: 16:31 Uhr

Einsatzort: Neue Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen

Auf etwa vier Quadratmetern befand sich eine Ölspur an der Fahrbahn. Diese wurde von den Einsatzkräften abgestreut und das Bindemittel der fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell