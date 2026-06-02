Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisste 51-Jährige wurde tot aufgefunden

Biebergemünd (ots)

(lei) Die seit Sonntagabend vermisste 51-jährige Frau aus Biebergemünd (wir berichteten) ist am Montagabend gegen 18 Uhr tot in einem kleinen Teich entdeckt worden.

Zuvor hatte die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und dabei unter anderem einen Hubschrauber eingesetzt. Auch Einsatzkräfte am Boden waren an der Suche beteiligt.

Nach bisherigen Erkenntnissen liegen den Ermittlern keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Derzeit gehen die Beamten von einem Unfallgeschehen aus. Zur Klärung der genauen Todesursache ist eine Obduktion vorgesehen. Bis zum Vorliegen der endgültigen Ergebnisse dauern die Ermittlungen zu den Umständen des Todes an.

Die öffentliche Suche nach der Verstorbenen wird hiermit zurückgenommen. Medienschaffende werden gebeten, das im Rahmen der Fahndung veröffentlichte Lichtbild sowie die personenbezogenen Informationen aus digitalen Angeboten zu entfernen und nicht weiter zu verbreiten.

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