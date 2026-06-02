Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 21-Jähriger erlitt Stichverletzung: Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln und bitten um Hinweise

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Nachdem ein 21 Jahre alter Mann am Montagabend im Zuge einer Auseinandersetzung eine Stichverletzung erlitten hat, haben die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll es gegen 22 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 21-Jährigen und drei weiteren Männern auf der Friedrich-Engel-Straße (einstellige Hausnummern) gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe eine Person des Trios unvermittelt mit einer Stichwaffe, es dürfte sich um ein Messer gehandelt haben, auf den Geschädigten eingewirkt.

Der Heranwachsende wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die drei Männer sollen sich nach der Tat in Richtung Lamboystraße entfernt haben.

Zu der Person, die den 21-Jährigen verletzt haben soll, liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

- zwischen 20 und 25 Jahre alt - etwa 1,75 Meter groß - dunkle Haare - schwarz gekleidet, trug eine Umhängetasche

Zeugen des Geschehens werden darum gebeten, sich mit den Ermittlern aus Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau, E-Mail: pressestelle@sta-hanau.justiz.hessen.de, zu richten.

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