Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Bewohner aus verqualmten Räumlichkeiten gerettet

Aurich (ots)

Rauch drang am Sonntagmorgen aus einer Mehrfamilienhauswohnung in der Fockenbollwerkstraße. Bewohner hatten zunächst den Alarmton eines Rauchmelders und kurz darauf auch Brandgeruch im Gebäude wahrgenommen, woraufhin sie den Notruf verständigten. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich verschafften sich umgehend einen Zugang in die betroffenen Räumlichkeiten. Der vorgehende Atemschutztrupp traf dort auf den Bewohner, welcher sofort ins Freie verbracht und an den Rettungsdienst übergeben wurde. Für die Verrauchung ursächliche Essensreste sind daraufhin aus der Küche entfernt und die Wohnung im Anschluss belüftet worden. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz Aurich im Einsatz.

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