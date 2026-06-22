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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Abgebauter Warnmelder schlägt Alarm

Aurich-Sandhorst (ots)

Am Samstagmorgen setzten Anwohner der Wiesenstraße einen Notruf ab. Sie konnten das Piepen eines Rauchmelders wahrnehmen, welches offenbar aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses ertönte. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Sandhorst nahmen eine Steckleiter vor, um durch ein Fenster in die gegenwärtig unter Renovierung stehenden Räumlichkeiten blicken zu können. Beim Betreten des Balkons entdeckten die Feuerwehrleute dort abgelegte Rauchmelder, von denen ein Gerät wohl aufgrund von Feuchtigkeit Alarm schlug. Zu einem Feuer war es nicht gekommen. Nachdem die Warnmelder deaktiviert worden sind, konnte der Einsatz beendet werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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