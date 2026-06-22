FW-AUR: Baumkrone droht niederzustürzen
Aurich-Extum (ots)
Noch am frühen Sonntagabend musste die Feuerwehr Haxtum zur Beseitigung eines weiteren Sturmschadens ausrücken, der aus dem Unwetter in der Nacht zu Samstag resultierte. In der Extumer Gaste drohte die abgebrochene Krone einer gut 15 Meter hohen Linde auf den darunterliegenden Gehweg zu stürzen. Die Beschädigung hatte den Baum bereits großflächig ergriffen, sodass die Gefahr nicht durch einfaches Zurückschneiden entfernt werden konnte. Unter Vornahmen einer Kettensäge fällten die Einsatzkräfte daraufhin die Linde in Gänze und beseitigten die Überreste anschließend von Gehweg und Fahrbahn.
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