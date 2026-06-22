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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Baumkrone droht niederzustürzen

FW-AUR: Baumkrone droht niederzustürzen
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Aurich-Extum (ots)

Noch am frühen Sonntagabend musste die Feuerwehr Haxtum zur Beseitigung eines weiteren Sturmschadens ausrücken, der aus dem Unwetter in der Nacht zu Samstag resultierte. In der Extumer Gaste drohte die abgebrochene Krone einer gut 15 Meter hohen Linde auf den darunterliegenden Gehweg zu stürzen. Die Beschädigung hatte den Baum bereits großflächig ergriffen, sodass die Gefahr nicht durch einfaches Zurückschneiden entfernt werden konnte. Unter Vornahmen einer Kettensäge fällten die Einsatzkräfte daraufhin die Linde in Gänze und beseitigten die Überreste anschließend von Gehweg und Fahrbahn.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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