POL-PB: Schwerverletzter E-Scooter-Fahrer nach Alleinunfall
Paderborn (ots)
(mh) Bei einem Alleinunfall im Kreuzungsbereich des Fürstenwegs mit dem Löffelmannweg und der Ottilienquelle in Paderborn hat sich am Samstagvormittag, 18. April, ein E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen.
Der 34-jährige Mann fuhr gegen 11.50 Uhr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg des Fürstenwegs in Richtung Neuhäuser Straße. Als er den Kreuzungsbereich durchfuhr, stürzte der Mann aus unbekannter Ursache. Ein Krankenwagen brachte den 34-Jährigen in ein Paderborner Krankenhaus.
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