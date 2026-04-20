Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzter E-Scooter-Fahrer nach Alleinunfall

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall im Kreuzungsbereich des Fürstenwegs mit dem Löffelmannweg und der Ottilienquelle in Paderborn hat sich am Samstagvormittag, 18. April, ein E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 34-jährige Mann fuhr gegen 11.50 Uhr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg des Fürstenwegs in Richtung Neuhäuser Straße. Als er den Kreuzungsbereich durchfuhr, stürzte der Mann aus unbekannter Ursache. Ein Krankenwagen brachte den 34-Jährigen in ein Paderborner Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell