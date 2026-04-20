Polizei Paderborn

POL-PB: Unklare Brandursache nach Feuer in Salzkotten - Haus ist nicht bewohnbar

Salzkotten (ots)

(mh) Nach dem Feuer einer Dachgeschosswohnung an der Straße "Auf den Küten" in Salzkotten, ist die Brandursache weiterhin unklar. Die Brandermittler der Polizei Paderborn werden weitere Sachverständigengutachter hinzuziehen.

Der Brand in der Wohnung war am Donnerstagabend, 16. April, gegen 22.40 Uhr vermutlich in einem Abstellraum ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl heraus. Die Bewohner des Hauses befanden sich zu der Zeit außerhalb des Gebäudes. Darunter war auch ein 44-Jähriger, der zwischenzeitlich versucht hatte, das Feuer selbständig zu löschen. Der Mann zog sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Bewohner angrenzender Häuser wurden während der Löscharbeiten aus Sicherheitsgründen ebenfalls evakuiert.

Das Haus und somit auch ein im Erdgeschoss befindliches Geschäft sind durch das Feuer und die anschließenden Löscharbeiten schwer beschädigt und derzeit nicht bewohn- beziehungsweise nutzbar. Der Gesamtschaden liegt im hohen sechststelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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