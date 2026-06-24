Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Katze aus Motorraum befreit

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Aurich (ots)

Zu gleich drei Hilfeleistungen ist die Feuerwehr Aurich im Verlauf des Dienstagabends ausgerückt. Erster Einsatzort war zunächst die Dienststelle der Polizeiinspektion am Fischteichweg. Die Feuerwehrleute unterstützten dort die anwesenden Beamten und den ebenfalls angerückten Rettungsdienst bei der Entfernung eines völlig verbogenen Rings, der sich am Finger einer Person befand. Innerhalb weniger Minuten wurde das Metallstück vorsichtig mit einem Schneidgerät zertrennt, ohne weitere Verletzungen hervorzurufen.

Nur rund eine Stunde später fuhren zwei Einsatzkräfte den Parkplatz eines Supermarktes am Breiten Weg an. Dort hatte sich eine Katze im Motorraum eines Autos verkrochen und wollte ihr Versteck allem Anschein nach nicht freiwillig verlassen. Weil sich das Tier weit in die Tiefen des Wagens vorgewagt hatte, bestand keine Möglichkeit einer händischen Befreiung. Kurzerhand nahmen die Feuerwehrleute ein Smartphone zur Hand und spielten damit Katzenlaute ab. Die Fellnase reagierte prompt und kam völlig unbeschadet aus ihrem temporären Unterschlupf hervor. Sichtlich erleichtert übernahm die Fahrerin das Tier in eine Transportbox, womit der Einsatz beendet werden konnte.

Im Nachgang des wöchentlichen Übungsdienstes gab es eine weitere Einsatzstelle in der Straße Am Ellernfeld. Dort war ein größerer Ast aus einer Baumkrone gebrochen und hing aus dieser herab. Um das drohende Abstürzen auf den darunterliegenden Weg zu verhindern, entfernten die Feuerwehrleute das lose Geäst aus der Krone und beseitigten die Gefahrenstelle somit binnen weniger Minuten.

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