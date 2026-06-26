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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Aurich-Sandhorst (ots)

Der aktivierte Feueralarm in der Verarbeitungshalle eines Industriebetriebs ließ die Feuerwehr Sandhorst am Freitagvormittag in die Borsigstraße ausrücken. Die Einsatzkräfte stellten bei der Erkundung des Objektes schnell fest, dass es aufgrund von laufenden Arbeiten zu einer umfangreichen Staubentwicklung gekommen war, die wiederum einen Rauchmelder anschlagen ließ. Ein Brandereignis entstand dabei aber nicht. Die Brandmeldeanlage wurde folglich zurückgestellt und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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