Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Plötzlich Qualm aus Fritteuse

Aurich (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zu einer Rauchentwicklung im Küchenbereich eines Restaurantbetriebs in der Norderstraße. Die anwesenden Mitarbeiter machten eine Gastrofritteuse als Verursacher aus, schalteten diese folgerichtig ab und nahmen zudem eine Löschdecke in Gebrauch. Beim Eintreffen der verständigten Feuerwehr Aurich war bereits keinerlei Feuer oder Qualmentwicklung mehr zu erkennen. Das Gerät wurde kontrolliert und der Einsatzort im Anschluss wieder an den Betreiber übergeben, der sich nun um die Instandsetzung bemüht.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell