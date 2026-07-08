PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermehrte Verkehrskontrollen im Mainzer Innenstadtbereich

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag, 07.07.2026, führte die Polizeiinspektion Mainz 1 verstärkte Verkehrskontrollen im Mainzer Innenstadtbereich durch. Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Fahrzeuge sowie deren Fahrzeugführende überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte unter anderem fest, dass ein Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ein Fahrzeug festgestellt, für das kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Auch in diesem Fall wurde eine Strafanzeige gefertigt. Ein weiterer Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen lag auf der Überwachung des Durchfahrtsverbots in der Fußgängerzone der Augustinerstraße. Hier wurden mehrere Fahrradfahrende festgestellt, und auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte verkehrserzieherische Gespräche mit den kontrollierten Personen. Die Kontrollmaßnahmen wurden von den Bürgerinnen und Bürgern überwiegend positiv aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren