Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermehrte Verkehrskontrollen im Mainzer Innenstadtbereich

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag, 07.07.2026, führte die Polizeiinspektion Mainz 1 verstärkte Verkehrskontrollen im Mainzer Innenstadtbereich durch. Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Fahrzeuge sowie deren Fahrzeugführende überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte unter anderem fest, dass ein Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ein Fahrzeug festgestellt, für das kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Auch in diesem Fall wurde eine Strafanzeige gefertigt. Ein weiterer Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen lag auf der Überwachung des Durchfahrtsverbots in der Fußgängerzone der Augustinerstraße. Hier wurden mehrere Fahrradfahrende festgestellt, und auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte verkehrserzieherische Gespräche mit den kontrollierten Personen. Die Kontrollmaßnahmen wurden von den Bürgerinnen und Bürgern überwiegend positiv aufgenommen.

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