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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigungsserie an PKW's in der Mainzer Neustadt - Zeugen gesucht

POL-PPMZ: Sachbeschädigungsserie an PKW
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Mainz-Neustadt (ots)

Nach einer Serie an Sachbeschädigungen sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Bisher unbekannte Täter besprühten in der Mainzer Neustadt mehrere Kraftfahrzeugen mit Farbe.

In der Nacht vom 01.07.2026 auf den 02.07.2026 sowie in der Nacht vom 06.07.2026 auf den 07.07.2026 wurden mindestens 23 PKW mit Lackfarbe besprüht. Der Tatort erstreckt sich, über die Mainzer Neustadt von der Josefsstraße bis zur Colmarstraße.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des/r Täter/in führen können.

Die Taten fanden mutmaßlich jeweils in den frühen Morgenstunden statt.

Hinweise können unter der Telefonnummer 06131/ 65 - 34250 an die sachbearbeitende Polizeiinspektion Mainz 2 weitergegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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