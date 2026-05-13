Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 11. Mai, 17.00 Uhr, und Dienstag, 12. Mai, 06:35 Uhr, in Baucontainer am Heggeweg in Lichtenau eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten die Zugangstüren zu den Containern, durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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