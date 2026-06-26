Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Akku-Winkelschleifer von Baustelle entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Northeim (ots)

Hardegsen (Fi) - Im Zeitraum zwischen Montag, dem 22.06.2026, 19.30 Uhr und Dienstag, dem 23.06.2026, 08.00 Uhr, kam es auf einer Baustelle am Gießeturm in Hardegsen zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten einen Hilti-Akku-Winkelschleifer im Wert von etwa 600 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden

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