Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl in Tankstelle

Mainz (ots)

Am Mittwochmorgen, 08.07.2026, gegen 06:10 Uhr, kam es in einer Tankstelle in Mainz-Mombach zu einem räuberischen Diebstahl.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein 22-jähriger Mann die Tankstelle, entnahm eine Flasche Cola aus einem Kühlregal und verließ das Geschäft, ohne diese zu bezahlen. Der Tankstellenmitarbeiter nahm die Verfolgung auf, konnte den Mann nach kurzer Strecke einholen und ihm die Flasche wieder abnehmen. Daraufhin schlug der Tatverdächtige den Mitarbeiter, nahm die Flasche erneut an sich und flüchtete.

Etwa 30 Minuten später kehrte der Mann zur Tankstelle zurück. Er zeigte sich aggressiv und fragte den Mitarbeiter nach seinem Mobiltelefon. Nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass sich dieses nicht in der Tankstelle befinde, entnahm er Spirituosen aus dem Kassenbereich und verließ die Tankstelle erneut, ohne die Ware zu bezahlen.

Kurze Zeit später erschien der Tatverdächtige ein weiteres Mal in der Tankstelle. Er begab sich hinter den Verkaufstresen und griff den Mitarbeiter erneut körperlich an. Ein anwesender Kunde schritt ein, überwältigte den Angreifer und hielt ihn bis zum Eintreffen der verständigten Polizeikräfte fest.

Der Tankstellenmitarbeiter erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Der 22-jährige Mainzer muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, der Körperverletzung und weiterer Straftaten verantworten.

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