PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zug der Länderbahn beworfen - Zeugen gesucht

Bautzen (ots)

Ein Zug der Länderbahn ist am 11. Juni 2026 um 16:57 Uhr in Bautzen, durch bislang unbekannte Täter, beworfen worden.

Der Zug, welcher aus Dresden kam, war kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Bautzen, als bislang unbekannte Täter von der über die Gleise gehenden Brücke am Arbeitsamt, einen Gegenstand auf den Zug warfen. Der oder die Täter trafen die Scheibe des Zuges, sodass diese splitterte und Teile der Splitter in den Innenraum des Triebwagens fielen, ohne jedoch den Triebfahrzeugführer zu verletzen. Der Zug konnte seine Fahrt bis zum Bahnhof Bautzen fortsetzen, somit war keine Evakuierung der 80 - 100 Fahrgäste auf freier Strecke notwendig. Es wurden auch keine Fahrgäste verletzt.

Die Bundespolizei Ebersbach hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht hiermit Zeugen, welche sich zum Zeitpunkt des Geschehens auf der Straßenbrücke der Neusalzaer Straße, nähe Arbeitsamt Bautzen, aufgehalten haben und Angaben zu dem oder den Tätern machen können.

Diese Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 bei der Bundespolizei Ebersbach oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 14:08

    BPOLI EBB: Kinder bauen Bude direkt neben Bahngleis

    Oberoderwitz (ots) - Mai / Juni 2026 | Oberoderwitz Unbekannte Kinder und Jugendliche haben in Oberoderwitz in Bahnhofsnähe eine Spielbude aus Brettern und Ästen direkt neben das Gleis gebaut und hatten den Spuren nach kürzlich ein Lagerfeuer entfacht. Dies fiel nun den Behörden auf, die den Abriss und damit das Entfernen aus dem Gefahrenbereich veranlassten. Ende Mai informierte die Gemeinde Oberoderwitz die ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 07:58

    BPOLI EBB: Auto an Grenze stillgelegt

    Zittau (ots) - 08.06.2026 | 19:35 Uhr | Zittau Am Abend des 8. Juni 2026 reiste ein Autofahrer in Zittau aus Polen kommend nach Deutschland ein, ohne dass sein Ford Focus für den Betrieb im öffentlichen Verkehrsraum versichert war. Die Bundespolizei stoppte den 32-jährigen Polen um 19:35 Uhr in der Grenzkontrollstelle der Friedensstraße. Laut Fahndungsnotierung war das Fahrzeug durch Entstempelung der ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:25

    BPOLI EBB: Autofahrer mit falschem Führerschein gestoppt

    Zittau (ots) - 07.06.2026 | 01:30 Uhr | Zittau Die Bundespolizei hat am 7. Juni 2026 auf der B 178n bei Zittau einen türkischen Autofahrer kontrolliert, der aus Polen eingereist war. Der 55-jährige Mann legte den Beamten einen falschen slowakischen Führerschein vor. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Ebersbach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren