Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zug der Länderbahn beworfen - Zeugen gesucht

Bautzen (ots)

Ein Zug der Länderbahn ist am 11. Juni 2026 um 16:57 Uhr in Bautzen, durch bislang unbekannte Täter, beworfen worden.

Der Zug, welcher aus Dresden kam, war kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Bautzen, als bislang unbekannte Täter von der über die Gleise gehenden Brücke am Arbeitsamt, einen Gegenstand auf den Zug warfen. Der oder die Täter trafen die Scheibe des Zuges, sodass diese splitterte und Teile der Splitter in den Innenraum des Triebwagens fielen, ohne jedoch den Triebfahrzeugführer zu verletzen. Der Zug konnte seine Fahrt bis zum Bahnhof Bautzen fortsetzen, somit war keine Evakuierung der 80 - 100 Fahrgäste auf freier Strecke notwendig. Es wurden auch keine Fahrgäste verletzt.

Die Bundespolizei Ebersbach hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht hiermit Zeugen, welche sich zum Zeitpunkt des Geschehens auf der Straßenbrücke der Neusalzaer Straße, nähe Arbeitsamt Bautzen, aufgehalten haben und Angaben zu dem oder den Tätern machen können.

Diese Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 bei der Bundespolizei Ebersbach oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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