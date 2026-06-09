Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kinder bauen Bude direkt neben Bahngleis

Oberoderwitz (ots)

Mai / Juni 2026 | Oberoderwitz

Unbekannte Kinder und Jugendliche haben in Oberoderwitz in Bahnhofsnähe eine Spielbude aus Brettern und Ästen direkt neben das Gleis gebaut und hatten den Spuren nach kürzlich ein Lagerfeuer entfacht. Dies fiel nun den Behörden auf, die den Abriss und damit das Entfernen aus dem Gefahrenbereich veranlassten.

Ende Mai informierte die Gemeinde Oberoderwitz die Bundespolizeiinspektion Ebersbach über den Vorfall. Die Bude ist 100 Meter vom Bahnhof und nur 5 Meter von der Bahnstrecke Bischofswerda - Zittau entfernt. Hier dürfen Züge 80 km/h schnell sein. Nach einer Besichtigung durch die Bundespolizei, nahm diese sofort Kontakt mit der Deutschen Bahn AG auf. Diese entfernten Anfang Juni die Bude.

Da der unmittelbare Gleisbereich kein Platz für Abenteuerspiele und Holzbuden ist, sucht die Bundespolizei die Kinder und Jugendliche, die hier spielten und im Alter zwischen 10 und 15 Jahre alt sein sollen. Die Präventionsbeauftragte der Ebersbacher Dienststelle möchte mit den verantwortlichen Kids ins Gespräch kommen und über die besonderen Gefahren im Bahnbereich aufklären. Hinweise können gerne der Bundespolizeiinspektion Ebersbach telefonisch unter 03586 / 76020 mitgeteilt werden.

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