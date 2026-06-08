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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Über Gleise abgekürzt

Demitz-Thumnitz (ots)

05.06.2026 | 17:50 Uhr | Demitz-Thumnitz

...haben am 5. Juni 2026 zwei jugendliche Schwestern am Bahnhaltepunkt Demitz-Thumitz, nachdem sie aus ihrer Regionalbahn aus Bischofswerda ausgestiegen waren. Eine Bundespolizeistreife hatte den Vorfall um 17:50 Uhr gesehen und die 11- sowie 13-jährigen deutschen Mädchen zur Rede gestellt. Sie wurden über die Gefährlichkeit ihres Handelns belehrt und an den Vater übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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