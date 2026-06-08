Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Über Gleise abgekürzt
Demitz-Thumnitz (ots)
05.06.2026 | 17:50 Uhr | Demitz-Thumnitz
...haben am 5. Juni 2026 zwei jugendliche Schwestern am Bahnhaltepunkt Demitz-Thumitz, nachdem sie aus ihrer Regionalbahn aus Bischofswerda ausgestiegen waren. Eine Bundespolizeistreife hatte den Vorfall um 17:50 Uhr gesehen und die 11- sowie 13-jährigen deutschen Mädchen zur Rede gestellt. Sie wurden über die Gefährlichkeit ihres Handelns belehrt und an den Vater übergeben.
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