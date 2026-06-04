Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt
Ebersbach / Sa. (ots)
04.06.2026 | 00:20 Uhr | Ebersbach
Die Gemeinsame Einsatzgruppe Oberlausitz stoppte in der Nacht zum 4. Juni 2026 in Ebersbach einen tschechischen Autofahrer. Der 35-jährige Mann war um 00:20 Uhr auf der Spreedorfer Straße mit einem Skoda Fabia unterwegs. Am Wagen befanden sich falsche Nummernschilder und der Mann besitzt keinen Führerschein. Laut Drogenschnelltest hatte er außerdem Amphetamine konsumiert. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.
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