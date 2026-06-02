Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Durch befahrenes Bahngleis abgekürzt

Bautzen (ots)

02.06.2026 | 01:15 Uhr | Bautzen

In der Nacht zum 2. Juni 2026 kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof Bautzen zwei 18-jährige Frauen, die sich unbefugt im Gleisbereich aufgehalten hatten. Sie haben um 01:15 Uhr ihren Weg zum Bahnsteig abkürzen wollen, obwohl ihr Zug erst fünf Minuten später abfährt. Es wurde ein Verwarngeld in Höhe von 35,00 Euro für die beiden Deutschen festgesetzt. Die Bundespolizei warnt immer wieder vor der unterschätzten Lebensgefahr, in die man sich durch einen Gleisaufenthalt bringt.

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