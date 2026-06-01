Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Trotz Aufenthaltstitel illegal eingereist

Zittau (ots)

31.05.2026 | 16:25 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 31. Mai 2026 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau einen 30-jährigen Mann aus Eritrea aufgegriffen. Er war um 16:25 Uhr aus Polen kommend eingereist. Der Mann lebt zwar in Deutschland und verfügt über einen gültigen Aufenthaltstitel. Einen zur Einreise notwendigen Reisepass besitzt er jedoch nicht. Somit muss er sich nun wegen der unerlaubten Einreise verantworten, verblieb aber auf freiem Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell