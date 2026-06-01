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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Per Haftbefehl gesuchten Mann gestoppt

Zittau (ots)

31.05.2026 | 05:10 Uhr | Zittau

Am 31. Mai 2026 ist ein 48-jähriger Rumäne bei Zittau aus Polen kommend eingereist. Die Bundespolizei kontrollierte den Mann um 05:10 Uhr auf der B 178n und konfrontierte ihn mit einem auf seinen Namen ausgestellten Haftbefehl. Die gerichtlich angeordnete Erzwingungshaft von einem Tag konnte er durch die Ersatzzahlung von 158,00 Euro abwenden und verblieb auf freiem Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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