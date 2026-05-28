Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Reisende verstoßen gegen Waffengesetz
Zittau (ots)
27.05.2026 | 10:30 Uhr | Zittau 27.05.2026 | 11:00 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei kontrollierte am 27. Mai 2026 an der polnischen Grenze in Zittau um 10:30 Uhr und um 11:00 Uhr zwei tschechische Staatsbürger, die jeweils einen verbotenen Gegenstand im Fahrzeug griffbereit dabeihatten.
Zuerst fiel den Beamten ein 22-jähriger Autofahrer auf, der einen Teleskopschlagstock mit sich führte. Dann war es ein 73-jähriger Senior mit einem ungeprüftem Pfefferspray. In beiden Fällen wurden die Gegenstände sichergestellt und Anzeigen geschrieben.
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