Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Reisende verstoßen gegen Waffengesetz

Zittau (ots)

27.05.2026 | 10:30 Uhr | Zittau 27.05.2026 | 11:00 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei kontrollierte am 27. Mai 2026 an der polnischen Grenze in Zittau um 10:30 Uhr und um 11:00 Uhr zwei tschechische Staatsbürger, die jeweils einen verbotenen Gegenstand im Fahrzeug griffbereit dabeihatten.

Zuerst fiel den Beamten ein 22-jähriger Autofahrer auf, der einen Teleskopschlagstock mit sich führte. Dann war es ein 73-jähriger Senior mit einem ungeprüftem Pfefferspray. In beiden Fällen wurden die Gegenstände sichergestellt und Anzeigen geschrieben.

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