PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Reisende verstoßen gegen Waffengesetz

Zittau (ots)

27.05.2026 | 10:30 Uhr | Zittau
27.05.2026 | 11:00 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei kontrollierte am 27. Mai 2026 an der polnischen Grenze in Zittau um 10:30 Uhr und um 11:00 Uhr zwei tschechische Staatsbürger, die jeweils einen verbotenen Gegenstand im Fahrzeug griffbereit dabeihatten.

Zuerst fiel den Beamten ein 22-jähriger Autofahrer auf, der einen Teleskopschlagstock mit sich führte. Dann war es ein 73-jähriger Senior mit einem ungeprüftem Pfefferspray. In beiden Fällen wurden die Gegenstände sichergestellt und Anzeigen geschrieben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 15:17

    BPOLI EBB: Koks in der Handtasche gefunden

    Sohland / Spree (ots) - 27.05.2026 | 01:25 Uhr | Sohland / Spree Bundespolizisten stoppten in der Nacht zum 27. Mai 2026 in Sohland / Spree in der Nähe zur Tschechischen Republik um 01:25 Uhr drei bulgarische Staatsangehörige, die mit einem Opel Astra auf der B 98 unterwegs waren. Während sich der 30-jährige Fahrer und die 42-jährige Beifahrerin ordnungsgemäß ausweisen konnten, war dies der 31-jährigen Mitfahrerin ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 07:28

    BPOLI EBB: Illegale Vietnamesen über Grenze gebracht

    Zittau, Seifhennersdorf (ots) - 25.05.2026 | 23:50 Uhr | Seifhennersdorf 27.05.2026 | 01:50 Uhr | Zittau ...haben in den vergangenen zwei Nächten in Zittau und Seifhennersdorf zwei Landsleute mit ihren PKW. In der Nacht zum 26. Mai 2026 stoppten Beamte der Fahndungsgruppe Grenze der sächsischen Landespolizei um 23:50 Uhr in der Seifhennersdorfer Zollstraße einen gerade aus Tschechien eingereisten 5er BMW aus Berlin. ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:59

    BPOLI EBB: Grenzkontrollen am Pfingstwochenende - Drogen in Unterwäsche entdeckt

    Zittau, Neugersdorf, Großpostwitz, Wilthen, Neukirch (ots) - 22.-26.05.2026 | Zittau, Neugersdorf, Großpostwitz, Wilthen, Neukirch Die Bundespolizei hat am vergangenen Pfingstwochenende im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen im Grenzgebiet des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien unerlaubt eingereiste Personen in das Herkunftsland zurückgewiesen und weitere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren