Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Mann mit verbotenem Schlagring an tschechischer Grenze ertappt
Seifhennersdorf (ots)
31.05.2026 | 00:03 Uhr | Seifhennersdorf
Die Bundespolizei kontrollierte am 31. Mai 2026 in Seifhennersdorf um kurz nach Mitternacht einen 19-jährigen tschechischen Mitfahrer eines Autos, der aus Varnsdorf kommend eingereist ist. In seiner Umhängetasche hatte er griffbereit einen unter das Waffengesetz fallenden Schlagring dabei. Dieser wurde sichergestellt und eine Anzeige geschrieben.
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