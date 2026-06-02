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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer mit verbotenen Waffen gestoppt

Zittau (ots)

01.06.2026 | 09:50 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 1. Juni 2026 in der Grenzkontrollstelle der Zittauer Friedensstraße einen aus Polen einreisenden tschechischen Autofahrer kontrolliert und zwei unter das Waffengesetz fallende Gegenstände beschlagnahmt. Die Beamten kontrollierten den 55-Jährigen um 09:50 Uhr und fanden in der Ablage der Fahrertür einen Teleskopschlagstock sowie ein Springmesser. Beides musste der Tscheche abgeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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