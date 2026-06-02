Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Autofahrer mit verbotenen Waffen gestoppt
Zittau (ots)
01.06.2026 | 09:50 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei hat am 1. Juni 2026 in der Grenzkontrollstelle der Zittauer Friedensstraße einen aus Polen einreisenden tschechischen Autofahrer kontrolliert und zwei unter das Waffengesetz fallende Gegenstände beschlagnahmt. Die Beamten kontrollierten den 55-Jährigen um 09:50 Uhr und fanden in der Ablage der Fahrertür einen Teleskopschlagstock sowie ein Springmesser. Beides musste der Tscheche abgeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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