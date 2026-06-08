Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Ohne Fahrerlaubnis gefahren
Neugersdorf (ots)
07.06.2026 | 07:00 Uhr | Neugersdorf
Am 7. Juni 2026 um 07:00 Uhr kontrollierten Ebersbacher Bundespolizisten auf der S 148 bei Neugersdorf einen tschechischen PKW. Am Steuer saß ein 49-jähriger Tscheche, welcher keinerlei Personaldokumente vorweisen konnte. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass der Mann in Deutschland kein Fahrzeug fahren darf. Eine Anzeige wurde gefertigt und die weitere Bearbeitung hat die Landespolizei übernommen.
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