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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Neugersdorf (ots)

07.06.2026 | 07:00 Uhr | Neugersdorf

Am 7. Juni 2026 um 07:00 Uhr kontrollierten Ebersbacher Bundespolizisten auf der S 148 bei Neugersdorf einen tschechischen PKW. Am Steuer saß ein 49-jähriger Tscheche, welcher keinerlei Personaldokumente vorweisen konnte. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass der Mann in Deutschland kein Fahrzeug fahren darf. Eine Anzeige wurde gefertigt und die weitere Bearbeitung hat die Landespolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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