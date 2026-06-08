Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Schlagstock sichergestellt
Zittau (ots)
05.06.2026 | 08:30 Uhr | Zittau
Bundespolizisten kontrollierten am 5. Juni 2026 um 08:30 Uhr auf der B 178n bei Zittau einen polnischen PKW.
Fahrer war ein 29-jähriger Pole. Bei der Nachschau im Fahrzeug sahen die Polizisten auf der Rücksitzbank einen zugriffsbereiten Teleskopschlagstock. Dieser wurde sichergestellt, eine Anzeige wurde gefertigt und anschließend konnte der Mann weiterreisen.
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